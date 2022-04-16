Мужчина в женском наряде решил перейти границу: видео инцидента в Одесской области

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и ТРО обнаружили 26-летнего украинца в женской одежде, который планировал выехать из Украины в Молдову.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Автомобиль с "пассажиркой" остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе. Парень в женском одеяние рассказал, что несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, хотел попасть на территорию Молдовы. При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на мужчину документы административного производства и проинформировали о нем территориальный центр комплектования.