Мужчина в женском наряде решил перейти границу: видео инцидента в Одесской области

Мужчина в женском наряде решил перейти границу: видео инцидента в Одесской области

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и ТРО обнаружили 26-летнего украинца в женской одежде, который планировал выехать из Украины в Молдову.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Автомобиль с "пассажиркой" остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге к границе. Парень в женском одеяние рассказал, что несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, хотел попасть на территорию Молдовы. При себе он также имел временное удостоверение военнообязанного.

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на мужчину документы административного производства и проинформировали о нем территориальный центр комплектования.


Алексей Ионов, politeka.net

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