Вербное воскресенье: как правильно святить вербу

17 апреля христиане восточного обряда будут отмечать Вербное воскресенье – праздник, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим. Его традиционно отмечают за неделю до Пасхи. Одним из основных атрибутов праздника является верба, которую в этот день принято освящать в церкви.

Как святить вербу в церкви

Освящение вербы происходит за день до праздника, в субботу. Освящение происходит во время службы, веточки раздают верующим, которые после этого до окончания службы стоят с ними и зажженными свечами.

Освящение происходит также в воскресенье, когда служится Литургия Иоанна Златоуста. Эти веточки принято хранить весь год, до следующего Вербного воскресенья.