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2022-04-16
Вербное воскресенье: как правильно святить вербу
Освятить вербу можно не только в церкви, но и дома.
Символом праздника является верба© Страна
17 апреля христиане восточного обряда будут отмечать Вербное воскресенье – праздник, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим. Его традиционно отмечают за неделю до Пасхи. Одним из основных атрибутов праздника является верба, которую в этот день принято освящать в церкви.
Как святить вербу в церкви
Освящение вербы происходит за день до праздника, в субботу. Освящение происходит во время службы, веточки раздают верующим, которые после этого до окончания службы стоят с ними и зажженными свечами.
Освящение происходит также в воскресенье, когда служится Литургия Иоанна Златоуста. Эти веточки принято хранить весь год, до следующего Вербного воскресенья.
Фаина Ваулина, ZN.ua