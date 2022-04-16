Вербное воскресенье: как правильно святить вербу

Освятить вербу можно не только в церкви, но и дома.

Вербное воскресенье: как правильно святить вербу
Символом праздника является верба
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17 апреля христиане восточного обряда будут отмечать Вербное воскресенье – праздник, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим. Его традиционно отмечают за неделю до Пасхи. Одним из основных атрибутов праздника является верба, которую в этот день принято освящать в церкви.

Как святить вербу в церкви

Освящение вербы происходит за день до праздника, в субботу. Освящение происходит во время службы, веточки раздают верующим, которые после этого до окончания службы стоят с ними и зажженными свечами.

Освящение происходит также в воскресенье, когда служится Литургия Иоанна Златоуста. Эти веточки принято хранить весь год, до следующего Вербного воскресенья.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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