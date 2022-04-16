Горящий Харьков и роддом Мариуполя под бомбами: украинская художница создает пронзительные рисунки

Украинская иллюстратор Оксана Драчковская просто разрывает сердца своими рисунками, на которых изображает военные преступления РоSSии, совершенные в нашей стране.

Ее работы, которые никого не оставят равнодушным, опубликовал Telegram-канал “Український Свідок”, информирует Апостроф.

Раньше художница рисовала иллюстрации к украинским и иностранным детским книгам, но теперь не может думать ни о чем другом, кроме войны в Украине.

Сегодня Оксана находится за рубежом и помогает украинцам, чем может. Она продает свои рисунки, а часть из заработанных средств передает на благотворительность Украине.

За время войны художница передала более 30 тыс. грн для наших защитников.


Маргарита Лепс, Апостроф

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