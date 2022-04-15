В Украине изменились правила регистрации брака: как теперь будут женить влюбленных

Официально оформить отношения в условиях военного положения стало проще.

Министерство юстиции Украины упростило регистрацию брака в условиях военного положения. Так, теперь подать заявку и официально оформить брак можно за один день. На сегодня регистрация брака может происходить в любом органе ЗАГС на территории, где не ведутся боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

При этом, в определенных условиях, браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГС. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность регистрировать брак дистанционно.

Военные могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что желают заключить брак дистанционно. Таким образом, регистрация брака может происходить даже если одного из супругов физически нет рядом.

Примечательно, что с начала полномасштабной войны в Украине поженились уже почти 22 тысяч украинских пар. Это значительно больше обычного количества в мирное время.