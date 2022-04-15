Вы - наша сила: MONATIK посвятил новую песню защитникам Украины

Во время войны артисты активно поддерживают украинцев своей музыкой. Наталья Могилевская выпустила патриотическую песню о героической нации, а MONATIK (Дмитрий Монатик) записал трек о героях. Он получил название "ART Оборона" и посвящен всем тем, кто защищает Украину от роSSийских захватчиков - бойцам ВСУ и терробороны, информирует Апостроф.

Как признался музыкант, раньше его героями были вымышленные персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics, но после 24 февраля его герои стали реальными.

"Каждый автор поймет, создавая песню во время войны, как сложно настроиться на что-либо, кроме лирики. Но смелые действия наших воинов помогли сочинить в настоящем времени то, во что верится и обязательно произойдет в будущем. Сегодня - только сила! Наша! Украинская! ЗСУ и Тероборона, наши Волонтеры! Вы - наша сила! Наши герои", - подчеркнул Монатик.

"Я всегда был против войны, но не мы с ней пришли. Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку", - добавил певец.

На обложку новой песни MONATIK поместил изображение героя, который погиб защищая Украину. Это родной брат одной из сотрудниц art-отдела из команды артиста.

Обложка песни
Фото: Кадр из видео

Все средства от монетизации трека будут переданы на помощь украинской армии.

"Выстоим! Теперь точно! С ARTобороной еще сильнее! Спасибо", - комментируют слушатели. "Спасибо, Дима, за такую поддержку. Уже слышу этот чудесный трек в каждом уголке нашей Украины! Мы выстоим вместе и громко отпразднуем", "Мы выстоим! Но не забудем и не простим!".


Наталья Лавринец, Апостроф

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