Валерий Харчишин рассказал, как роSSийские оккупанты разгромили его собственность под Гостомелем

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сообщил о том, что его дом под Гостомелем сожгли оккупанты. Более того, музыкант уверен, что по дому били специально, и уничтожили его намеренно по наводке.

"Я был в том доме, ездил с военным. Надо было накормить кошек, надеялся на следующий день их забрать… но, к сожалению, не было, куда возвращаться. Одна кошка выжила — она была в отдельном домике, где проживали люди, не буду говорить, кто именно — для их безопасности", — прокомментировал Валерий Харчишин.

По словам артиста, дома вокруг его постройки уцелели, а его дом уничтожен полностью, в том числе и гостевой дом на участке. Это наталкивает артиста на мысли, что оккупанты целились туда не случайно.

По словам Харчишина, он догадывается, кто именно нанес ущерб его собственности. Подозреваемый человек выходил на связь с музыкантом, но недавно исчез и перестал отвечать на любые звонки и сообщения.

"Я не могу разглашать все, потому что сейчас идет следствие. Но есть версии того, что это было спланированное нападение", — добавил Харчишин.

Ранее создатель "Орла и Решки" показал, что осталось от его дома в Буче, который разгромили оккупанты.