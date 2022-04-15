Валерий Харчишин рассказал, как роSSийские оккупанты разгромили его собственность под Гостомелем

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сообщил о том, что его дом под Гостомелем сожгли оккупанты. Более того, музыкант уверен, что по дому били специально, и уничтожили его намеренно по наводке.

“Два дома сравняли с землей“: Валерий Харчишин рассказал, как роSSийские оккупанты разгромили его собственность под Гостомелем

"Я был в том доме, ездил с военным. Надо было накормить кошек, надеялся на следующий день их забрать… но, к сожалению, не было, куда возвращаться. Одна кошка выжила — она была в отдельном домике, где проживали люди, не буду говорить, кто именно — для их безопасности", — прокомментировал Валерий Харчишин.

По словам артиста, дома вокруг его постройки уцелели, а его дом уничтожен полностью, в том числе и гостевой дом на участке. Это наталкивает артиста на мысли, что оккупанты целились туда не случайно.

“Два дома сравняли с землей“: Валерий Харчишин рассказал, как роSSийские оккупанты разгромили его собственность под Гостомелем

По словам Харчишина, он догадывается, кто именно нанес ущерб его собственности. Подозреваемый человек выходил на связь с музыкантом, но недавно исчез и перестал отвечать на любые звонки и сообщения.

"Я не могу разглашать все, потому что сейчас идет следствие. Но есть версии того, что это было спланированное нападение", — добавил Харчишин.

Ранее создатель "Орла и Решки" показал, что осталось от его дома в Буче, который разгромили оккупанты.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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