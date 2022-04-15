"Никто и не сомневался": жена победителя "Голосу країни" Сасанчина, уехав в Польшу, заявила о разводе

Сам Сасанчин слова жены никак не комментировал, однако известно, что его семья во время войны уехала в Польшу.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя жена победителя "Голосу країни" и "Голосу. Діти" Романа Сасанчина неожиданно заявила, что она с ним больше не семья, причем у пары есть четырехмесячная дочка.

Так опубликовала в Instagram сообщение, которое многие расценили как объявление о разводе.

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит", – написала девушка в Instagram-историях.

Сам Сасанчин слова жены никак не комментировал, однако известно, что семья Сасанчина во время войны уехала в Польшу , а он остался в Тернопольщине.

Неделю назад в программе "Сніданок з 1+1" исполнитель рассказал, что его семья во время войны переехала в Польшу , а сам он остался на родной Тернопольщине.

В сети довольно бурно отреагировали на заявление

«Ох, уж эта любовь в 0 лет; Молодое, глупое, что говорить...; Почему-то так и думала, что так и будет ?; Этого стоило ожидать; Дети. Дети сделали ребенка и разошлись. Жаль, но это ожидаемо; Никто и не сомневался ??; Они еще сами дети; Раньше не принимали даже заявление на развод до года ребенка ?; Ну, не разведут, потому что ребенку нет 1 года».

Недавно победитель "Голосу країни" сообщил, что ранее действительно мечтал с семьей переехать в квартиру, подаренную два года назад, но учитывая свои финансовые возможности, вернее, невозможность сделать ремонт, он передумал.

"Я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии Вам расскажу и купить меньшую по размерам квартиру!", - подытожил Сасанчин.