300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео

Песня "Ой у лузі червона калина" стала одним из символов несокрушимости украинцев в войне против роSSийских захватчиков. Сегодня она звучит не только в Украине, но и по всему миру. На днях гимн сечевых стрельцов исполнили на площади в Вильнюсе (Литва), информирует Апостроф.

Акцию в поддержку Украины организовала украинская беженка по имени Елизавета. К ней присоединились 300 литовцев, которые откликнулись на призыв девушки спеть вирусную украинскую народную песню для привлечения внимания к продолжающейся войне и борьбе украинского народа с роSSийскими оккупантами.

Лиза - 21-летняя украинская певица. Девушка была вынуждена бежать из родного дома, когда РоSSия вторглась в Украину в 2014 году. Спустя год Елизавета переехала жить и учиться в Литву.

Когда 24 февраля Путин начал полномасштабную войну, семья Лизы снова потеряла жилье - роSSийские захватчики уничтожили дом во второй раз. Мама и брат юной певицы остались в Украине помогать украинцам и защищать родину.

Фото: Кадр из видео

Елизавета находится в безопасности и через песню посылает сигнал своей семье и своей стране, чтобы она оставалась сильной. А также призывает мир помочь украинцам восстановить разрушенные врагом дома.

Новая волна популярности песни "Ой у лузі червона калина" началась в первые дни войны. Тогда лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который защищает страну в рядах терробороны, исполнил ее в центре Киева с оружием в руках.


Наталья Лавринец, Апостроф

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