Не нужно хейта: Позитив призвал поддержать артистов, которые выехали из Украины

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) объяснил, почему не следует осуждать звезд, которые в период войны уехали за границу. По его словам, сейчас всем нужно еще больше сплотиться, ведь каждый на своем фронте делает что-то для нашей общей победы, информирует Апостроф .

Детальнее об этом Алексей рассказал в интервью "Зірковому шляху". "Конечно, и у артистов есть свои амбиции, и у других людей тоже есть свои амбиции. Но сейчас их нужно засунуть в одно место и работать всем вместе. Сейчас для меня каждый, кого я когда-нибудь может не любил или не уважал, если он делает хорошее дело - это мой друг. Если кто-то делает доброе дело, если эти люди из Украины, то давайте их поддерживать. Никакого хейта!" – сказал певец.

"Многие люди просто так сверху на это все смотрят и говорят: "ну ты там сидишь, так и сиди". Не надо травить. Вы же видите, что даже те, кто сейчас за границей, они включились и помогают. Очень много артистов работает с волонтерами и помогает и финансово, и связями. Они рассказывают о нас всему миру, напоминают, что у нас идет война, делают благотворительные туры. Они молодцы", - продолжил объяснять он.

Также Позитив рассказал, что общается с Потапом, который тоже сейчас находится за границей. Завгородний добавил, что пытается писать ему только по делу, потому что понимает, насколько он занят.

Фото: instagram.com/positiff

"Мы на связи, но я знаю, что он очень занят. Я знаю, что он очень много там делает и пытается как-то помогать. Я не могу сказать, где именно он. Я думаю, многие и так знают. Я с ним списываюсь периодически, но он всегда какой-то усталый. Я думаю, что ему сейчас нужно думать о компании. Его компания - это 60 человек, которые до сих пор получают зарплату. Мы на связи, но я пытаюсь писать ему только по делу, потому что понимаю, чт о у него много дел", - сказал исполнитель.