"Я больше так не могу жить": под окнами дома нашли тело пенсионерки, детали трагедии в Кривом Роге

Видимых причин для совершения такого ужасного поступка у женщины не было.

15 апреля жительница микрорайона Восточный-1 на асфальте возле окна нашла мертвой свою 86-летнюю соседку. Тело уже было накрыто одеялом. Об этом сообщают местные СМИ "Свои.Кривой Рог" со ссылкой на собственные источники в полиции.

По мнению следствия, пожилая женщина совершила суицид, выпрыгнув из окна квартиры. При себе у нее была предсмертная записка, которую она оставила своим родственникам. В ней пенсионерка написала: "Я больше так не могу жить".

Было также установлено, что женщина родилась в 1936 году и будучи ребенком, пережила Вторую Мировую войну. Точную причину смерти выясняют правоохранители.