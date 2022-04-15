Мы больше не семья: жена Романа Сасанчина намекнула на разрыв с певцом

Брак 20-летнего победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина оказался под угрозой. Его 24-летняя жена Иванна, которая родила дочь всего 4 месяца назад, опубликовала в Instagram сообщение, которое многие расценили как объявление о разводе.

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит", – написала девушка в Instagram-историях.

Сам Сасанчин слова жены никак не комментировал. Неделю назад в программе "Сніданок з 1+1" исполнитель рассказал, что его семья во время войны переехала в Польшу, а сам он остался на родной Тернопольщине, информирует Апостроф.

"Стараемся говорить каждый день. Сердце разрывается, что сейчас война заставила большинство людей такое переживать. Мы не оставляем надежду,что скоро все это закончится, и мы все сможем быть вместе", - сказал молодой отец.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин - победитель талант-шоу "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020). В 2021 году юноша женился на своей девушке Иванне, и 30 декабря у пары родилась дочь Элизабет. Родители крестили девочку в конце января, вскоре после чего вынуждены были расстаться из-за войны.


Наталья Лавринец, Апостроф

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