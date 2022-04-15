Дженнифер Лопес рассказала о предложении Бена Аффлека

На днях стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены. Спустя 18 лет после своего расставания влюбленные снова вместе, и поклонники не сомневаются, что на этот раз пара доведет дело до конца и таки сыграет свадьбу.

“Ничего особенного“: Дженнифер Лопес рассказала о предложении Бена Аффлека

Не дожидаясь, пока подробности ее помолвки появятся в прессе с чьих-то слов, Дженнифер Лопес решила рассказать обо всем сама. По словам актрисы, Бен Аффлек позвал ее замуж в ее самом любимом месте на земле – в ванне с пеной.

"…зашел мой возлюбленный, встал на одно колено и сделал мне предложение. Бен вытащил кольцо и сказал: "Ты выйдешь за меня замуж?" – рассказала Джей Ло.

Вручил звезде актер роскошное кольцо с зеленым бриллиантом в 8,5 карат, стоимость которого оценена в 10 миллионов долларов. Дженнифер Лопес призналась, что предложение было для нее неожиданностью, и то, как она было сделано, вызвало у нее и улыбку, и слезы.

"Я чувствовала себя невероятно счастливой. В этом не было ничего особенного, но это была самая романтичная вещь, которую я когда-либо могла себе представить. Просто тихий субботний вечер дома, два человека, обещающие всегда быть рядом друг с другом. Два очень счастливых человека, получившие второй шанс на настоящую любовь", - отметила Дженнифер Лопес.


Напомним, жена Кличко продала с аукциона свою куртку и рассказала, сколько денег собрала для Украины.


Анастасия Березовская, Тудей

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