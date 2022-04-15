Азбука минной безопасности: как правильно вести себя, если увидел мину

Опасность травмироваться в результате детонирования боеприпасов в Украине с наступлениям роSSийских оккупантов резко возросла. Потому очень важно уметь различать опасные находки и знать, как действовать в случае их обнаружения, информирует Апостроф .

По этой причине в ГСЧС создали специальные памятки для детей и взрослых о том, как действовать, когда видите опасные предметы.

Из-за действий русской армии наша территория на сегодняшний день является одной из наиболее загрязненных минами в мире. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это тоже должно рассматриваться как военное преступление роSSийских войск.