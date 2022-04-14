Сценарист сериала "Карточный дом" снимет документальный фильм о зверствах оккупантов на Киевщине

Его вдохновили украинцы, которые уже возвращаются в разрушенные города и восстанавливают привычную жизнь, информирует ZN.ua.

Сценарист сериала
© Обозреватель

Американский драматург Бо Уиллимон, известный своей работой над сериалом "Карточный дом", планирует снять документальную ленту о жестокости роSSийских военных в Киевской области и сопротивлении украинцев агрессии РФ. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

Сценарист с командой уже приехал в Киевскую область, чтобы собрать материалы для проекта.

По словам Уиллимона, фильм, в частности, расскажет о судьбах граждан, столкнувшихся с войной РоSSии против Украины.

“В большинстве своем она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие”, – отметил сценарист.

Он добавил, что впервые увидел последствия войны настолько близко, побывав в Украине.

"Я думаю, когда люди выбирают нападать ли на других людей с такой яростью – это самое плохое проявление человечества, противозаконное вторжение", - подчеркнул Уиллимон.

Однако драматург рассказал, что его очень вдохновляют украинцы, которые уже возвращаются в освобожденную Бородянку и начинают восстанавливать городок.

"Ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, пытающихся вернуться домой. Среди этого опустошения есть надежда и вдохновение, так же как и в самих украинцах", - сказал Уиллимон.


Максим Царук, ZN.ua

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