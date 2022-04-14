Банда из десятков человек устроила нападения на Днепропетрощине, фото: что известно

полиция, полиция Украины

Правоохранители завершили расследование и составили обвинительные акты в отношении 21 жителя Днепропетровщины, которые предположительно входили в преступную группировку.

Об этом говорится на сайте Нацполиции области.

Подозреваемых задержали в апреле 2021 года. Оперативники и следователи в течение восьми месяцев собирали доказательства незаконной деятельности группировки на территории нескольких областей.

По версии следствия, в группу входили люди, которые выполняли функции надзирателей за городами, районами, исправительными учреждениями, а также лидеры и исполнители.

Надзиратели через доверенных лиц требовали средства у предпринимателей и фермеров региона, организовывали выполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставки запрещенных вещей в тюрьмы.

Кроме того, лидер группировки организовывал собрания, в которых участвовали его доверенные лица.

Также установлены факты обращения людей к участникам группы с целью выбивания несуществующих долгов, защиты от других участников групп, в том числе и в местах лишения свободы. Непосредственно организатор определял, кто из его доверенных лиц будет выполнять задание и сколько это будет стоить.


Алексей Ионов, politeka.net

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