Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»

Буча, погибшие

Бо Виллимон стремится показать всему миру, что на самом деле происходит в Украине.

Сценарист популярного сериала "Карточный домик" снимет документальный фильм о зверствах в Буче. Об этом сообщает официальная страница Верховной Рады Украины в Facebook.

Бо Виллимон лично приехал в Украину, чтобы набрать материалов о жестоких зверствах россиян в Киевской области.

"Я надеюсь, что если бы люди смогли узнать, что на самом деле происходит в Украине, они могли бы продемонстрировать такую же смелость, как украинцы, чтобы противостоять этому», – сказал драматург.

По данным Obozrevatel, Потому что Виллимон прибыл в Украину с целой командой.

"Мы работаем над документальной лентой об этой войне. По большей части она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться со вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы опустошения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие», – заявил сценарист.

Также команда Вилмона побывала в разрушенной россиянами Бородянке.

Бородянка, руины, война

«Я думаю, когда люди выбирают нападать на других людей с такой яростью – это худшее проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди стараются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, пытающихся вернуться домой. Посреди этого опустошения существует надежда и вдохновение, так же как и в самих украинцах», – поделился впечатлениями Вилмон.


Анна Вернигора, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причинаМощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причина
В Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧПВ Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧП
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет бракаТоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет брака
После роSSийского плена скончался украинский журналист
Тоня Матвиенко ответила на слухи о расставании с мужемТоня Матвиенко ответила на слухи о расставании с мужем
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский фильм «Видение бабочки» отобрали в конкурсную программу Каннского кинофестиваляУкраинский фильм «Видение бабочки» отобрали в конкурсную программу Каннского кинофестиваля
Каннский фестиваль откроется фильмом с названием "Z"Каннский фестиваль откроется фильмом с названием "Z"
Одна между Россией и Европой: певица Шер призвала вооружить УкраинуОдна между Россией и Европой: певица Шер призвала вооружить Украину
Украинский документальный фильм победил на фестивале в ИталииУкраинский документальный фильм победил на фестивале в Италии
"Не время умирать": режиссер "Бонда" Кэри Фукунага увидел в киевском метро свой собственный фильм"Не время умирать": режиссер "Бонда" Кэри Фукунага увидел в киевском метро свой собственный фильм
Режиссер "Бонда" Кэри Фукунага в Бородянке показал фото разрушений и процитировал ШевченкоРежиссер "Бонда" Кэри Фукунага в Бородянке показал фото разрушений и процитировал Шевченко
Режиссер 25 фильма о Бонде посетил киевское метроРежиссер 25 фильма о Бонде посетил киевское метро
Режиссер "Бонда" Кэри Фукунага в Буче показал щемящие фото выживших людейРежиссер "Бонда" Кэри Фукунага в Буче показал щемящие фото выживших людей
Вслед за Шоном Пенном: режиссер "Бонда" Кэри Фукунага приехал в КиевВслед за Шоном Пенном: режиссер "Бонда" Кэри Фукунага приехал в Киев
"Прошу помолиться за души": найдены тела родителей дирижер Львовской оперы, детали трагедии"Прошу помолиться за души": найдены тела родителей дирижер Львовской оперы, детали трагедии
Последние новости
Подгружаем последние новости