Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника

Неделю назад стало известно, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова решили развестись. Более того вскоре бывшая жена украинского актера сообщила, что вновь собирается выйти замуж. Поклонникам блогерша показала фото со своим новым возлюбленным.

В личном аккаунте в Инстаграм блогерша опубликовала снимок, сделанный на пляже. В кадре бывшая жена Ступки предстала в облегающем мини-платье со спущенной линией плеч, прижимаясь к симпатичному мужчине. Избранник Полины Логуновой может похвастаться красивой голливудской улыбкой, идеально уложенной прической и классическим стилем в одежде. О том, кто он, пока узнать не удалось.

Свой пост стилист не стала подписывать, оставив лишь эмодзи в виде сердечка. Бывшая жена Дмитрия Ступки недавно сообщила, что получила предложение руки и сердца и вновь собирается выйти замуж. Видимо, с украинским актером блогерша рассталась задолго до того, как официально объявила об этом.

"Невероятно красивые", "Как хорошо, что хватает мудрости оставаться родителями и не травмировать ребёнка. Полине счастья, а Дима классный чувак, думаю, он тоже не потеряется в жизни", "Светлячки, счастья вам", "Такие красивые", "Как же вы красиво смотритесь вместе", - пишут фолловеры.

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