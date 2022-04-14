Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника

Неделю назад стало известно, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова решили развестись. Более того вскоре бывшая жена украинского актера сообщила, что вновь собирается выйти замуж. Поклонникам блогерша показала фото со своим новым возлюбленным.

Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника

В личном аккаунте в Инстаграм блогерша опубликовала снимок, сделанный на пляже. В кадре бывшая жена Ступки предстала в облегающем мини-платье со спущенной линией плеч, прижимаясь к симпатичному мужчине. Избранник Полины Логуновой может похвастаться красивой голливудской улыбкой, идеально уложенной прической и классическим стилем в одежде. О том, кто он, пока узнать не удалось.

Свой пост стилист не стала подписывать, оставив лишь эмодзи в виде сердечка. Бывшая жена Дмитрия Ступки недавно сообщила, что получила предложение руки и сердца и вновь собирается выйти замуж. Видимо, с украинским актером блогерша рассталась задолго до того, как официально объявила об этом.

Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника

"Невероятно красивые", "Как хорошо, что хватает мудрости оставаться родителями и не травмировать ребёнка. Полине счастья, а Дима классный чувак, думаю, он тоже не потеряется в жизни", "Светлячки, счастья вам", "Такие красивые", "Как же вы красиво смотритесь вместе", - пишут фолловеры.

Напомним, “Холостяк“ Никита Добрынин устроил сюрприз на день рождения сына - цветы, шарики и торт.


Анастасия Березовская, Тудей

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