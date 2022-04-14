На Киевщине газоснабжение возобновили в 54 населенных пунктах
За прошедшие сутки подключили к электроснабжению 17 371 потребителя.
В Киевской области за прошедшие сутки подключили к электроснабжению 17 371 потребителя.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Киевоблгаз в усиленном режиме работает над газоснабжением: уже возобновлена работа в 54 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
В селе Микуличи Немишаевской ТГ вода уже подается в дома. В селах Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже восстановлено водоснабжение.
В Киевской области работают пожарно-спасательные подразделения области, в течение суток уничтожено более 500 взрывоопасных предметов.
Напомним, из резервного фонда предоставлено 400 млн грн на ликвидацию последствий военных действий.
В Киевской, Черниговской и Сумской областях Укравтодор уже очистил около 200 км дорог и улиц, а также возвел 6 временных переправ.