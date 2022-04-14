На Киевщине газоснабжение возобновили в 54 населенных пунктах

За прошедшие сутки подключили к электроснабжению 17 371 потребителя.

В Киевской области за прошедшие сутки подключили к электроснабжению 17 371 потребителя.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Киевоблгаз в усиленном режиме работает над газоснабжением: уже возобновлена работа в 54 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В селе Микуличи Немишаевской ТГ вода уже подается в дома. В селах Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже восстановлено водоснабжение.

В Киевской области работают пожарно-спасательные подразделения области, в течение суток уничтожено более 500 взрывоопасных предметов.

Напомним, из резервного фонда предоставлено 400 млн грн на ликвидацию последствий военных действий.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях Укравтодор уже очистил около 200 км дорог и улиц, а также возвел 6 временных переправ.