Рок-группа «Друга Ріка» даст в Житомире благотворительный концерт “Мариуполь”

Собранные средства пойдут на закупку амуниции для штурмового десантного подразделения, которое сейчас формируется в Житомире

Рок-группа «Друга Ріка» даст в Житомире благотворительный концерт “Мариуполь”

Группа «Друга Ріка» даст 15 апреля благотворительній акустический концерт в Житомире - городе, в котором сформировалась как творческий коллектив.

Об этом музыканты сообщили в своем посте в Фейсбуке.

«Война унесла жизни, сломала судьбы и дома. Но не отняла достоинство, свободу и силы. Мариуполь – форпост силы, выдержки и мужества. Город, ставший символом несокрушимости и духа. Все наши мысли сейчас о коллективном Мариуполе. Города, которые сейчас борются за право жить и быть украинскими. Мысленно мы с каждым из них. Наш концерт – благотворительный. Все собранные средства пойдут на закупки комплекта амуниции для нового штурмового десантного подразделения, которое формируется в Житомире, после чего отправится на восток, деокуповывать Донбасс. И Мариуполь в частности”, - пишут музыканты.


Виктор Конев, ZN.ua

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