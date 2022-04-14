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2022-04-14
Украинский фильм «Видение бабочки» отобрали в конкурсную программу Каннского кинофестиваля
Мировая премьера картины состоится в секции «Особый взгляд», информирует
Фильм "Видение бабочки" покажут на Каннском кинофестивале© Держкіно
Дебютный полнометражный фильм режиссера Максима Наконечного «Видение бабочки» (рабочее название «Спас») отобрали в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Как
Фокус этой категории – фильмы, которые по мнению программного отдела фестиваля будут иметь сильное влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой.
Фаина Ваулина, ZN.ua