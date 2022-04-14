Украинский фильм «Видение бабочки» отобрали в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

Дебютный полнометражный фильм режиссера Максима Наконечного «Видение бабочки» (рабочее название «Спас») отобрали в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Как сообщает Госкино, мировая премьера картины состоится в секции «Особый взгляд» официального отбора киносмотра.

Фокус этой категории – фильмы, которые по мнению программного отдела фестиваля будут иметь сильное влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой.