"Минимальных штрафов больше не будет": на Одесчине наказали поджигателя травы, фото

пожар, спасатели, сухая трава, огонь

Жителя села Петровка, что в Белгород-Днестровском районе, наказали за поджог сухой травы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что безответственное лицо решило тихонько поджечь сухую траву, но вместе с тем, гореть начал рядом расположенный жилой дом.

"Спасатели и правоохранители обнаружили очередного поджигателя украинской земли и привлекли к административной ответственности по ст. 77-1 Куоап (штраф в размере - 6 120 гривен)", - рассказали в ГСЧС и отметили, что минимальных штрафов за подобное больше не будет.


Алексей Ионов, politeka.net

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