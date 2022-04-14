Каннский фестиваль откроется фильмом с названием "Z"

Лента Мишеля Хазанавичюса "Z (comme Z)" - это фильм ужасов о зомби.

Каннский фестиваль откроется фильмом с названием "Z"

Фильмом-открытием нынешнего Каннского кинофестиваля станет лента Мишеля Хазанавичюса "Z (comme Z)." Об этом стало известно из официального заявления кинофестиваля.

Новая лента французского режиссера Мишеля Хазанавичюса ("Молодой Годар", "Артист") является римейком японского фильма ужасов "Не реж!" Шинириро Уэда, вышедшнего в 2017 году.

Вне конкурса покажут новую ленту Сергея Лозницы "Природная история разрушения" - о разрушении немецких городов британской и американской авиацией. Фильм снят по мотивам одноименного эссе немецкого писателя Уинфрида Георга Зебальда.

В конкурс фестиваля вошел фильм роSSийского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Единственным украинским фильмом, отобранным в конкурсную программу, стала лента «Видение бабочки» Максима Наконечного – ее покажут в секции «Особый взгляд». Фокус этой категории – фильмы, которые, по мнению программного отдела фестиваля, будут иметь сильное влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой.

Полнометражный дебют Максима Наконечного – жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.

В этом году Каннский фестиваль будет проходить с 17 по 28 мая и будет праздновать 75 лет своего существования и развития. Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее международная федерация ассоциаций кинопродюсеров FIAPF остановила аккредитацию Московского международного кинофестиваля и Международного кинофестиваля "Послание к человеку".



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