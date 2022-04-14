В больнице скончались еще два ребенка, пострадавших в результате обстрела РФ вокзала Краматорска

Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 59, информирует ZN.ua.

В больнице скончались еще два ребенка, пострадавших в результате обстрела РФ вокзала Краматорска
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В результате обстрела войсками РФ железнодорожного вокзала в Краматорске количество погибших детей увеличилось до семи, сообщает Офис генерального прокурора Украины в Facebook.

В больнице скончались еще два ребенка. Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 59.

Отмечается, что при фиксации уголовных правонарушений, совершенных армией РФ на территории Гостомеля и Бучи Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

Евросоюз выпустил заявление, в котором говорится, что именно РоSSия причастна к бомбардировке вокзала Краматорска. Там подчеркнули, что виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности.


Анна Конюченко, ZN.ua

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