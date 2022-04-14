"Не осталось ничего": украинская ведущая показала разрушенный роSSийскими оккупантами дом

Захватчики разрешили семье Пановой поехать в безопасное место, а сами же устроили в их доме командный пункт и медсанчасть.

Украинская телеведущая Анна Панова показала, что сделали роSSийские оккупанты с ее домом, который расположен в 50 км от Киева , где велись активные боевые действия. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

По ее словам, оккупанты месяц жили в доме, где устроили командный пункт и медсанчасть. На территории уцелел только сад семьи, который чудом не тронули.

"Руины дома. Это наша дача в селе на Киевщине. От дома, который с любовью мастерил для нашей семьи мой муж, не осталось ничего. После того, как россияне позволили нам убежать отсюда, здесь месяц был их командный пункт и медсанчасть", – сообщила автор.

Телеведущая опубликовала фото того, что осталось от любимой дачи. Говорит, что у нее уже нет слез, но муж пообещал все отстроить. От дачи семьи не осталось даже стен, а во дворе валяются остатки обгоревших вещей. Также на брусчатке остались ямы, куда, вероятно, попал снаряд.