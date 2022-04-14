Поражающая поддержка: испанец на мотоцикле преодолел более 3 тысяч км ради помощи украинцам

Поражающая поддержка: испанец на мотоцикле преодолел более 3 тысяч км ради помощи украинцам

Мужчина не знал, куда именно отвезти лекарства, поэтому попросил помощи у патрульных.

Сегодня во время несения службы на одном из стационарных постов в патрульные обратился гражданин Испании, который самостоятельно приехал в Украину на мотоцикле. Об этом сообщаеют на странице в Фейсбуке патрульные полицейские Волынской области.

Поражающая поддержка: испанец на своем мотоцикле привез в Украину медикаменты. Мужчина рассказал, что привез украинцам помощь в виде медикаментов. Иностранец двигался 5 суток на своем мотоцикле и преодолел более 3 тысяч километров, чтобы помочь украинцам в эти трудные времена.

Также сообщается, что мужчина не знал, куда именно отвезти лекарства, поэтому попросил помощи у патрульных. Полицейские сопровождали мотоциклиста в одну из больниц области.

«Если есть столь небезразличные люди, Украина обязательно победит в этой войне!» - написали патрульные и поблагодарили неравнодушного гражданина из Испании, который преодолел ради помощи тысячи км.

Ранее мы сообщали, под обстрел попал экопарк Фельдмана и была угроза, что животных могут усыпить, чтобы хищники не разбежались и не несли угрозу жителям города. Сразу же началась спасательная операция, которой занялся и замглавы Днепра Михаил Лысенко.

А сегодня, 13 апреля, чиновник отчитался, что последние животные были спасены и уже отправлены в новые места дислокации, о чем Лысенко сообщил у себя на страничке.


Дарина Силина, politeka.net

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