На Одесчине попрощались с украинскими защитниками, видео: "Вечная память!"

На Одесчине попрощались с украинскими защитниками, видео: "Вечная память!"

Оперативное командование "Юг" опубликовали кадры, на которых провели в последний путь украинских защитников.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только полностью остановить наступление, но и выгнать врага из северных областей Украины. Но без жертв среди украинских защитников не обходится. Так, сегодня, 13 апреля, стало известно о прощании с защитниками Украины в Одесской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" у себя на страничке в Фейсбук.

"Одесчина простилась с погибшими земляками-героями", - было написано в публикации.

Украинцы присоединились к прощанию с защитниками в комментариях:

"Царство небесное. Вечная память", "Низкий поклон всем защитникам!", "Земля вам пухом. Царство небесное", "Вечный покой и слава героям! Смерть ворогам!".


Артём Батечко, politeka.net

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