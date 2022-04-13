«Книжный Арсенал» в мае этого года решили не проводить

Организаторы обещают вернуться к планированию «Арсенала» после победы, информирует ZN.ua.

«Книжный Арсенал» в мае этого года решили не проводить
"Книжный Арсенал" проведут после победы
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Организаторы Международного фестиваля «Книжный арсенал» заявили о том, что решили не проводить его в мае этого года. Об этом говорится на сайте события.

«С момента полномасштабного вторжения в Украину со стороны РоSSии прошло полтора месяца, и сегодня мы вынуждены сообщить, что команда Мыстецького арсенала приняла очевидное, но тяжелое решение: Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в мае 2022 года не состоится. Украинский народ мужественно защищает страну, дает отпор врагу на разных фронтах, и мы все понимаем – для окончательной победы нам еще нужно время», - говорится в заявлении.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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