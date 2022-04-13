В Буче мародеры сожгли известный ресторан: фото и скандальные подробности

Ресторан "Старый Млын" в Буче чудом уцелел во время росссийской оккупации, но уже после освобождения города его сожгли мародеры, информирует Апостроф .

Об этом в Facebook сообщил Анатолий Волковский, член семьи хозяев ресторана.

Он рассказал, что когда он был школьником, его семья по кирпичу вместе строила ресторан не только для заработка, но еще и для того, чтобы дарить радость жителям города Буча. Многие из них знакомились ресторане, потом играли свадьбу, потом праздновали рождение детей.

Даже после всего, что творили россияне в Буче, Старый Млын уцелел, как символ надежды на светлое будущее. Однако кто-то поджег его.