Политизировать не можем: лидер Kalush Orchestra рассказал о подготовке к "Евровидению"

В этом году представлять Украину на "Евровидении-2022" будет группа Kalush Orchestra. Известно, что музыканты не будут записывать свое выступление, а поедут в Турин и вживую споют на сцене конкурса песню "Стефания", информирует Апостроф .

В разговоре со Славой Деминым лидер группы Олег Псюк рассказал подробнее о подготовке к музыкальному конкурсу в условиях войны, которая длится в Украине уже 49-й день. Исполнитель подчеркнул, что участие в "Евровидении" в этом году важно и необходимо, ведь это еще один шанс напомнить о себе Европе и всему миру.

"Я думаю, сейчас любая активность, которая может быть, которая может Европе еще раз о нас напомнить, она целесообразна и нужна", - пояснил Олег.

На вопрос ведущего о том, будет ли выступление каким-либо образом связано с Россией , певец дал следующий ответ: "Есть такая штука как политизация, и мы не можем этого делать, но следите и что-нибудь точно увидите".

"У нас есть специальное разрешение, нам его помогло получить "Суспільне" за счет того, что это "Евровидение". Нам же нужно как-то представлять страну, поэтому мы уехали. У нас временное разрешение, мы сейчас возвращаемся, а позже уже поедем уже "Евровидение". Сразу после него мы вернемся", - рассказал Псюк о спецразрешении для выезда за границу.

Фото: instagram.com/kalush.official

Известно, что исполнитель находится в Амстердаме вместе со своей командой. Музыканты принимают участие в рамках тура к "Евровидению", а также выступают на благотворительных мероприятиях, направленных на поддержку Украины.

"Мы сейчас в Амстердаме в рамках тура нашего к "Евровидению" и также в рамках тура "Помощь Украине". Мы выступаем в разных городах Европы и собираем здесь средства на официальные фонды", - сказал он.

Напомним, 66-й песенный конкурс "Евровидение-2022" будет проходить в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 числа. Группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первом полуфинале под номером 6.