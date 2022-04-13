Буча сегодня - фото эксгумации тел мирных жителей, зарытых в братской могиле

В Буче Киевской области продолжается эксгумация тел погибших мирных жителей во время роSSийской оккупации, закопанных в братской могиле, информирует Апостроф.

Фото с места происшествия размещено на сайте Цензор.НЕТ.

По словам представителя бучанской прокуратуры, на сегодняшний день осмотрели 57 тел, тогда как могиле могло насчитываться до 60-ти. Практически все были искалечены от огнестрельных и осколочных ранений. Он отмечает, что предварительно установлено, что люди погибли во время мирной эвакуации и были расстреляны на улицах города.

"Осмотрено 57 тел. Еще может быть (ред. - в братской могиле) от 40 до 60 тел. Почти все тела с огнестрельными и осколочными ранениями. Некоторые тела были с завязанными руками и ногами", - отметил он.

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Ксения Срибнянская, Апостроф

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