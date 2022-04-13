Наталья Могилевская выпустила патриотическую песню "Ми будем стояти"

Во время войны в Украине Наталья Могилевская находится в Киеве , где занимается волонтерством и поддерживает украинцев своим творчеством. Недавно певица записала с коллегами песню "Ой у лузі червона калина", а теперь выпустила сольную композицию "Ми будем стояти", информирует Апостроф .

Премьера песни состоялась на YouTube-канале исполнительницы. Патриотический трек артистка написала совместно с Юрием Рыбчинским и посвятила его украинцам - героической нации.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская сопроводила запись кадрами своих визитов в волонтерские центры, где встречалась с украинцами, вынужденными покинуть свои дома из-за обстрелов.

"Люди спят рядом целыми семьями на самодельных кроватях из деревянных поддонов, при этом чувствуют вину за то, что они находятся в безопасности. Никогда не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе", - рассказывала ранее певица о своем визите в волонтерский штаб "Венеция".

Слушатели оценили песню и написали, что она пробирает до мурашек, а также поблагодарили певицу за поддержку.

"Наталья, вы – невероятная! Сколько сил нужно, чтобы нести людям веру и надежду? Вы точка опоры для нас, сил вам и вдохновение", - написала одна из пользовательниц сети.

"Мурашки от первых слов. Наталья, очень мощная песня. Спасибо за все, что ты делаешь сейчас", "Это шедевр! Каждое слово идеально описывает последние события", "Песня - в самое сердце! Вы настоящая женщина Украины!", - восхищаются другие.