Не успела найти себе мужа и родить детей: Злата Огневич рассказала о своих планах после победы

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что война в Украине заставила ее посмотреть свои планы на жизнь и понять, что самое важное. Она призналась, что в первую неделю войны пожалела, что еще не вышла замуж и не родила детей, поэтому в ближайшем будущем намерена это исправить, информирует Апостроф.

Детальнее об этом артистка рассказала "Зірковому шляху". "Когда была первая неделя войны и я была в Киеве, я шла по улице ночью, как раз сирена снова выла, я просто расплакалась. Я иду плачу и говорю: я не успела найти себе мужа, я не успела родить детей. Сейчас я говорю это с улыбкой, потому что уже у меня вызывает это улыбку. Тогда я шла реально плакала и думала: вот я не успела родить ребенка. А переживу ли я эту войну? Останусь ли в живой? Потому что я не хочу ехать никуда из Киева. Если что-то начнется, буду прятаться в бомбоубежище. Я там до последнего буду", - сказала исполнительница.

"От этого мне стало очень грустно. Я думаю, это какая-то подсознательная женская история срабатывает. Даже по статистике во время войны мальчиков родилось гораздо больше. Земля тоже чувствует, пространство тоже это чувствует и дает нам будущих сыновей на возрождение Украины. Поэтому я не одна такая женщина, которая подумала: пришла война, а ребенка я так и не родила. Возможно, после войны и рожу", - призналась Злата.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, звезда добавила, что не сомневается, что Украина обязательно победит, а до победы осталось совсем чуть-чуть.

"Я верю, что сила течет в каждом украинце, что Украина – зов души и состояние сознания. Верьте всем сердцем в победу, потому что она очень близко. Все будет Украина!" – резюмировала певица.


Любовь Блажко, Апостроф

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