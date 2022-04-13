Светлана Тарабарова пострадала из-за войны и оказалась в больнице

Украинская певица Светлана Тарабарова оказалась в больнице, где провела пять дней. Поклонникам звезда рассказала, что с ней произошло.

В личном аккаунте в Инстаграм исполнительница опубликовала селфи, сделанное на больничной койке в момент, когда она проходила капельницу. В кадре артистка предстала без макияжа в спортивной кофте.

В своем посте Светлана Тарабарова призналась, что попала в больницу на нервной почве, переживая "синдром выжившего". Певица посоветовала поклонникам беречь себя и заботится не только о физическом, но и ментальном здоровье.

"Люди, берегите себя! Где бы вы ни были, да что бы ни делали — помните, что резервы организма хоть и большие, но не бесконечные. Или тело найдет способ напомнить вам о том... Конечно, война, и все мы сейчас солдаты и не время скулить. Так что просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего" о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение", - пишет Светлана Тарабарова.

Из-за проблем со здоровьем исполнительнице пришлось перенести несколько благотворительных концертов, но она с нетерпением ждет, когда сможет поддерживать дух украинцев своим творчеством.

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