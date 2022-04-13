«Особо опасный»: в Днепровском батальйоне ТрО впервые показали своего «Донбасского гризли»

«Особо опасный»: в Днепровском батальйоне ТрО впервые показали своего «Донбасского гризли»

В 1-й роте Днепровского батальона территориальной обороны необычное и очень «опасное» пополнение.

Как шутят бойцы, их новый «каратель» настолько устрашающий, что уже разыскивается ФСБ РФ.

«Сразу присвоили ст.солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной – «Контрас» (но это не точно). Особенно опасен. Разыскивается ФСБ РФ. Внесен в базу "Трибунала" как каратель с псевдо "Донбасский гризли" (собственно, именно там к нам и прибился)», - рассказал днепрянин Игорь Куликовский об их пополнении – миловидном щенке.

Фото маленького «гризли» тут же облетели Сеть.

Отметим, в то же время в Днепропетровской области пиротехники обезвредили около полутысячи боеприпасов.

Кассетным оружием РФ обстреливала громады в Криворожском и Синельниковском районах — на границе с Донецкой и Херсонской областями.

Жителей строго предупреждают не подходить к подозрительным предметам и тем более не пытаться взять их в руки.Так, в Синельниковском районе подорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас.

Это уже четвертая смерть в области, с начала полномасштабной войны из-за неосторожного обращения с взрывоопасными предметами.


Катерина Петренко, politeka.net

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