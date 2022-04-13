Мародери активизировались на Одесчине, грабят временно покинутые дома: фото "улова"

В Одесской области правоохранители задержали трех жителей города Подольск, которых подозревают в ограблении соседского дома.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, его хозяева после полномасштабного вторжения РФ на территорию страны эвакуировались, но успели установить охранную сигнализацию.

Трое фигурантов успели вынести из соседнего дома украшения, часы и монеты. Однако когда возвращались за техникой, их задержали сотрудники частной охраны и передали полицейским. Все награбленное правоохранители изъяли.

«Дом, который обокрали фигуранты, принадлежит семье, которая эвакуировалась в более безопасное место еще в начале боевых действий. Покидая дом, хозяева установили охранную сигнализацию, благодаря чему злоумышленники были оперативно задержаны и понесут заслуженное наказание. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы», — сообщил начальник Подольского районного управления полиции Виталий Мельниченко.