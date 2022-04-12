В городах Европы и Америки прошли акции памяти по погибшим в войне с Россией украинским детям

В городах Европы и Америки, среди которых - Краков, Кишинев, Мюнхен и Атланта - прошли акции памяти по детям, погибшим от рук роSSийских оккупантов в Украине.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"В настоящее время официально установлена гибель 186 украинских детей, 344 детей ранены. Все виновные в убийстве наших детей должны быть установлены и привлечены к ответственности. Украина нуждается в большей помощи и оружии от международного сообщества, чтобы закрыть небо и защитить жизнь детей!" - отметила в сообщении Кондратюк.

Напомним, в Варшаве 25 марта, в день приезда президента США Джо Байдена в Польшу , прошел многочисленный митинг в поддержку Украины и украинцев. Тысячи участников акции легли на площади в центре города, требуя закрыть небо над Украиной.