Ивано-Франковск готов приютить еще 100 тысяч переселенцев

Даже в условиях переполненного города новым эвакуированным отказывать не будут, информирует ZN.ua.

Ивано-Франковск готов приютить еще 100 тысяч переселенцев
© ГСЧС

Учитывая обострение ситуации на востоке Украины и настоятельные рекомендации власти к немедленной эвакуации жителей восточных областей, Ивано-Франковск сообщил, что готов принимать переселенцев и в дальнейшем. Об этом в интервью «Главкому» сказал мэр областного центра Руслан Марцинкив.

«В городе уже живут около 33 тысяч зарегистрированных официально переселенцев, а реально их тысяч 45. Понятно, что принять дополнительное количество будет достаточно проблематично, но в краткосрочной перспективе мы готовы. То есть у нас есть школы, определенное количество матрасов, логистика лучше, чем это было в первые недели. Ну и еще мы видим, что жители Киева, Киевской, Черниговской, Сумской областей постепенно возвращаются домой», — сказал он.

Несмотря на объективные трудности, власти города уверены, что смогут справиться.

«Считаю, что вообще решение об эвакуации людей из Донецкой, Луганской областей правильно и своевременно, потому что очень трудно воевать, когда под боком куча гражданского населения. Мы со своей стороны будем стараться приютить людей. Очень многие переселенцы уже даже нашли работу в Ивано-Франковске», — отметил мэр.

По оценкам Марцинкива, город способен еще приютить около 100 тысяч человек, размещая людей в школах и садах.

«Но это критическая цифра для инфраструктуры Ивано-Франковска», — подчеркнул Марцинкив.

Он пока не может оценить, является ли это бременем для города.

«Конечно, есть и предприятия, которые переезжают в город. Из переселенцев кто-то богаче, кто-то беднее и здесь мы должны дать возможность каждому. Понятно, что более богатые арендуют номера в гостиницах или квартирах и таким образом вкладывают средства в экономику города. А беднейших мы расселяем в школах, спортзалах, садах. Учредили очень много курсов: стрельбы, медицинской помощи, украинского языка, национально-освободительной борьбы, экскурсии по городу, чтобы люди немного отвлеклись. Часть людей бесплатно кормим, кто-то может пообедать за 30 гривен. За помощью от государства стоят огромные очереди, в ЦНАПах ежедневно регистрируются по 3,5-4 тысячи человек», — рассказал мэр Ивано-Франковска.


Дубенко Вадим, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодкеНа Киевщине нашли тело четырехлетнего мальчика, бежавшего от россиян с бабушкой на лодке
Слесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале БучиСлесарь, сантехник и безработный: установлены имена мирных жителей, расстрелянных в подвале Бучи
В Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧПВ Киеве мощный взрыв отправил мужчину в больницу: названа причина ЧП
Мощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причинаМощные взрывы опять гремят под Киевом: названа причина
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет бракаТоня Матвиенко и Арсен Мирзоян разошлись после 5 лет брака
Блок рекламы


Похожие новости
За неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человекЗа неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человек
На концертах Russians Against War собрали 195 тысяч долларов для помощи украинцамНа концертах Russians Against War собрали 195 тысяч долларов для помощи украинцам
Во Львове начали строить контейнерный городок для переселенцевВо Львове начали строить контейнерный городок для переселенцев
Детская азбука безопасности: ГСЧС подготовила мультик о правилах поведения во время сиреныДетская азбука безопасности: ГСЧС подготовила мультик о правилах поведения во время сирены
Вакцинация для переселенцев: когда и где делать рутинные прививкиВакцинация для переселенцев: когда и где делать рутинные прививки
Портрет с раненной украинской учительницей из Чугуева продали за 100 тысяч долларов: фотоПортрет с раненной украинской учительницей из Чугуева продали за 100 тысяч долларов: фото
Из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали еще полтысячи украинцевИз Северодонецка и Лисичанска эвакуировали еще полтысячи украинцев
Колонна с 4 тысячами мариупольцев прибывает в Запорожье - Кирилл ТимошенкоКолонна с 4 тысячами мариупольцев прибывает в Запорожье - Кирилл Тимошенко
За неделю по гуманитарным коридорам из оккупированных городов выехало более 37 тысяч человекЗа неделю по гуманитарным коридорам из оккупированных городов выехало более 37 тысяч человек
Украина эвакуировала более трех тысяч человек с оккупированных территорийУкраина эвакуировала более трех тысяч человек с оккупированных территорий
Последние новости
Подгружаем последние новости