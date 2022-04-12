Ивано-Франковск готов приютить еще 100 тысяч переселенцев

Учитывая обострение ситуации на востоке Украины и настоятельные рекомендации власти к немедленной эвакуации жителей восточных областей, Ивано-Франковск сообщил, что готов принимать переселенцев и в дальнейшем. Об этом в интервью « Главкому » сказал мэр областного центра Руслан Марцинкив.

«В городе уже живут около 33 тысяч зарегистрированных официально переселенцев, а реально их тысяч 45. Понятно, что принять дополнительное количество будет достаточно проблематично, но в краткосрочной перспективе мы готовы. То есть у нас есть школы, определенное количество матрасов, логистика лучше, чем это было в первые недели. Ну и еще мы видим, что жители Киева , Киевской, Черниговской, Сумской областей постепенно возвращаются домой», — сказал он.

Несмотря на объективные трудности, власти города уверены, что смогут справиться.

«Считаю, что вообще решение об эвакуации людей из Донецкой, Луганской областей правильно и своевременно, потому что очень трудно воевать, когда под боком куча гражданского населения. Мы со своей стороны будем стараться приютить людей. Очень многие переселенцы уже даже нашли работу в Ивано-Франковске», — отметил мэр.

По оценкам Марцинкива, город способен еще приютить около 100 тысяч человек, размещая людей в школах и садах.

«Но это критическая цифра для инфраструктуры Ивано-Франковска», — подчеркнул Марцинкив.

Он пока не может оценить, является ли это бременем для города.

«Конечно, есть и предприятия, которые переезжают в город. Из переселенцев кто-то богаче, кто-то беднее и здесь мы должны дать возможность каждому. Понятно, что более богатые арендуют номера в гостиницах или квартирах и таким образом вкладывают средства в экономику города. А беднейших мы расселяем в школах, спортзалах, садах. Учредили очень много курсов: стрельбы, медицинской помощи, украинского языка, национально-освободительной борьбы, экскурсии по городу, чтобы люди немного отвлеклись. Часть людей бесплатно кормим, кто-то может пообедать за 30 гривен. За помощью от государства стоят огромные очереди, в ЦНАПах ежедневно регистрируются по 3,5-4 тысячи человек», — рассказал мэр Ивано-Франковска.