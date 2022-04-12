Одна между Россией и Европой: певица Шер призвала вооружить Украину

Среди множества зарубежных знаменитостей, которые поддерживают Украину, певица Шер говорит не только о беженцах и жертвах среди мирного населения, но и о военной помощи для нашей страны. В Twitter 75-летняя звезда призвала вооружить Украину и предупредила мир о последствиях нерешительности.

Фото: Getty Images

"Украина - вторая самая большая страна в Европе после РоSSии. Она граничит с семью странами, и она единственная стоит между роSSийской агрессией и Европой. Если мы не вооружим Украину танками и т.д., мы будем жалеть об этом всю жизнь. Потому что РоSSия не будет просто дышать Европе в спину. Она попробует сломать ее", - написала Шер, информирует Апостроф.

Среди тысяч лайков и комментариев за позицию певицу поблагодарила Украина, а именно ее официальная страница в Twitter. "Спасибо. Абсолютно верно", - говорится в сообщении.

Фото: https://twitter.com/cher

Шер поддерживает Украину не впервые. С начала полномасштабного вторжения РоSSии она неоднократно высказывалась о войне в социальных сетях.

"Мир продолжает говорить о военных преступлениях, но мир смотрит, как Украину и украинцев уничтожают. Если мы действительно не сделаем чего-то большего, мы не сможем себя уважать. Путину совершенно на**ать на своих людей, олигархов, санкции, он хочет мести, убить всех украинцев и разрушить их страну!" - пишет знаменитая активистка.

Фото: https://twitter.com/cher

  • Ранее актер Шон Пенн призвал миллиардеров мира приобрести самолеты для Украины.

Наталья Лавринец, Апостроф

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