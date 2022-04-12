На Луганщине люди устраивают кладбища прямо в городах, – глава ОВА

На Луганщине убитых оккупантами украинцев хоронят прямо во дворах, хороня убитых Россией и умерших жителей. Морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших гражданских.

Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, поэтому в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб хоронят тела в новых определенных местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны", – написал он в фейсбуке.

Гайдай рассказал, что в Северодонецке ВГА организовала новое место захоронения в относительно безопасном месте. Ямы роют трактором и систематизируют могилы в реестр. Каждого погибшего или умершего естественным путем хоронят в отдельной могиле, за 48 дней войны – около 400 захоронений. Большинство опознаны.

В Лисичанске также организовано новое место для захоронений. Погибших и умерших хоронят в братских могилах. Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронения производят сами жители во дворах жилых секторов.

"Из-за обстрелов, в определенных районах, тела остаются лежать на улицах. Там, куда доступ есть - тела собирают и перевозят на пригородные кладбища. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке", - отметил глава ВГА. Сергей Гайдай добавил, что придет время, и "мы обязательно все сделаем по-человечески… Вечная память".

Напомним, за минувшие сутки россияне обстреляли на Луганщине 12 жилых домов, есть жертвы и раненые.

В результате ночного обстрела окрестностей Северодонецка и Горного Луганской области разрушены почти все коммуникации. Русские среди прочего применили фосфорные снаряды. Люди сидят без света, воды и газа.