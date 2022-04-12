«Даже не высказанная позиция – это позиция»: Коля Серга обратился к «нейтральным блогерам» РФ

Украинский музыкант и телеведущий Коля Серга записал видеообращение к своей коллеге по проекту «Орел и решка» Регине Тодоренко, а также другим «нейтральным блогерам» из РоSSии. Он напомнил им, что РоSSия начала полномасштабную войну, а значит, в этой ситуации нет полутонов.

«Это война, здесь нет полутонов. Ты или против или за. Даже невысказанная позиция является позицией. Каждое наше действие или бездействие приводит к результату. Хотим мы этого или не хотим. Популярность – это ответственность. И в ней есть своя мякоть, а есть свои косточки. И именно стадия прохождения косточек показывает, достоин ли ты говорить на публику, или недостоин. Если политики – это лидеры, распоряжающиеся материальным бюджетом страны, то инфлюэнсеры – это люди, распоряжающиеся культурным и духовным бюджетом. И от их высказываний и действий зависят настроения, ценности и убеждения аудитории», - заявил Серга.