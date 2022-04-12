20-летний днепрянин устроил нападения во время комендантского часа: что успел "нахватать" мародер

полиция, полиция Украины

За кражи из автомобилей во время комендантского часа полицейские Днепра задержали 20-летнего местного жителя.

Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции области.

По сообщению, происшествие случилось 11 апреля на одной из парковочных площадок в Шевченковском районе Днепра. Подозреваемый разбив окна в трех автомобилях завладел вещами, которые находились в авто и скрылся.

Правоохранители получив сообщение о преступлении отработали прилегающую местность и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Полицейские изъяли у него похищенные вещи.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

За кражу в условиях военного положения задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.


Алексей Ионов, politeka.net

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