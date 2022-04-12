Вынесли все, до трусов: Нина Матвиенко рассказала, как оккупанты ограбили дом ее сестры

Украинская певица и актриса Нина Матвиенко рассказала, что роSSийские захватчики разрушили дом ее сестры в Буче, но сначала они вынесли оттуда все, что можно было вынести. По словам артистки, оккупанты забрали даже трусы, информирует Апостроф.

Детальнее о мародерстве роSSийской армии Матвиенко рассказала в программе "Зірковий шлях". Она призналась, что за всю свою жизнь еще не видела таких засранцев и голодранцев.

"Я была удивлена тем, что это случилось так быстро и ночью, как фашисты, как настоящие бандиты, воры, враги… а оно так и есть! И что они мололи все эти годы? Как могли рассказывать, что мы братья и сестры? За что это все? За что нас убивать, насиловать этих девушек молоденьких? Развалили дом моей сестры в Буче, в котором она только купила квартиру. Все туда вложила, а эта кадыровская банда все вынесла, все до трусов! Голодранцы! Засранцы! Я еще такого убожества при жизни не видела! Это душегубы! Саранча, которая истребляет все живое!" – сказала исполнительница.

"Чтобы так я озверела внутри... Нет, даже не то слово. Чтобы во мне столько злобы было... Я даже не могу это рассказать. Сейчас даже те, кто раньше ходил с ножом за спиной и делал вид, что любит украинское, даже им сегодня будет урок. Потому надо молиться за свободу, за дух наш украинский, потому что мы сегодня удивляем мир!Не только песнями и спортивными победами, а духом, несгибаемостью и патриотизмом! Такого еще мир не видел! И мы их научим, как любить свои земли!" – добавила она.

Фото: Интер

Певица также поделилась, что с ее близкими все хорошо – это главное. А все остальное можно построить заново.

"Пусть они полопаются от того, что они награбили, пусть они наконец понаедаются! Мы – богатая земля, мы все отстроим. Главное – найти убежище после всего, что произошло. Мы переживем и вырулим это все, на улице наши люди точно не останутся" , – подытожила Матвиенко.


Любовь Блажко, Апостроф

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