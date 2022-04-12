Нужно выкричать эту боль: The Hardkiss выпустили эмоциональную песню о войне "Як ти?"

Вслед за Ириной Федишин песню о войне выпустила группа The Hardkiss. Украинские рокеры презентовали трек "Як ти?" - с 24 февраля эта фраза стала самой употребляемой для каждого украинца, информирует Апостроф.

"Как ты?" – новое "я люблю тебя". Так начинается каждое мое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь", - поделилась фронтвумен коллектива.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина призналась, что месяц не могла писать песни, ее охватывала ненависть и ярость. Однако потом она решила выразить негативные эмоции, прокричав их.

"Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и восторге нашей нацией в борьбе с роSSийскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Как ты?", – добавила певица.

Средства от прослушиваний песни "Як ти" пойдут на гуманитарные нужды, вызванные военным вторжением РоSSии на территорию Украины.

Слушатели поблагодарили музыкантов за проникновенный трек, отметив, что слова песни в точности передают всю боль, которая сегодня на душе и в сердце каждого украинца.

"Эта песня на 100% передает мысли и чувства нашего народа. Мелодия этой песни дает всем понять, что мы готовы бороться до конца, но в то же время она не агрессивна. А слова... Самая первая строчка попадает точно в цель. У всех нас мысли "мы не просили нас спасать", - написала одна из пользовательниц под видео.

"Песня - крик души всего украинского народа! Спасибо за творчество и такой эмоциональный разрыв", - пишут другие. - "Спасибо за такие точные слова, это то, что сейчас на душе! Мы обязательно победим!", "Бешеная энергетика! И очень точное описание состояния многих украинцев во время войны".


Наталья Лавринец, Апостроф

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