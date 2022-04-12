В Нью-Йорке на станции метро открыли стрельбу: много погибших

Во вторник, 12 апреля, в метрополитене Нью-Йорка произошла стрельба, есть жертвы.

Об этом сообщил The New York Times, информирует Апостроф .

Инцидент произошел на станции метро в Sunset Park (Бруклин). Подозреваемый в стрельбе убежал - сообщается, что на нем был противогаз.

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Также в Сети появилось видео последствий стрельбы в метрополитене. На текущий момент известно о 13 пострадавших - один человек оказался в больнице в тяжелом состоянии.