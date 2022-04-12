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2022-04-12
Информация об изнасилованиях из интернета не всегда достоверна, но отвлекает от реальных кейсов – психолог
Важно также то, кто сообщает об информации.
Информацию, которая распространяется в интернете, необходимо перепроверять© Детектор Медиа
Информация об изнасилованиях, которые произошли во время войны в Украине, распространяемая в интернете, не всегда достоверна, но реагирование на нее отвлекает внимание от реальных кейсов. Об этом редактору отдела социум ZN.UA Алле Котляр рассказала психолог, координатор работы с детьми и подростками Института психологии здоровья Наталия Пашко.
По ее словам, важно понимать, что информацию следует перепроверять. Важно также то, кто о ней сообщает. Даже с позиции организации предоставления помощи, освещение информации о таких случаях, об их количестве и тех, кто это может делать.
Фаина Ваулина, ZN.ua