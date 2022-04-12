Информация об изнасилованиях из интернета не всегда достоверна, но отвлекает от реальных кейсов – психолог

Информация об изнасилованиях, которые произошли во время войны в Украине, распространяемая в интернете, не всегда достоверна, но реагирование на нее отвлекает внимание от реальных кейсов. Об этом редактору отдела социум ZN.UA Алле Котляр рассказала психолог, координатор работы с детьми и подростками Института психологии здоровья Наталия Пашко.

По ее словам, важно понимать, что информацию следует перепроверять. Важно также то, кто о ней сообщает. Даже с позиции организации предоставления помощи, освещение информации о таких случаях, об их количестве и тех, кто это может делать.