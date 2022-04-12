На Буковине мужчин призывного возраста отправляли за границу за 4500 долларов

В Черновицкой области был обнаружен нелегальный канал миграции мужчин призывного возраста за границу. За услугу с желающих брали 4500 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, жительница Боян Черновицкого района совместно с односельцем наладили схему незаконной миграции за границу граждан Украины – мужчин, которым запрещено покидать пределы государства.

Правоохранители задержали подозреваемых при попытке доставить за 4500 долларов США военнообязанного в Румынию. Им уведомлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о избрании им мер. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушения.