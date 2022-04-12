Вчера в Киевской области вернули электроснабжение 31 населенному пункту

Частично к сети подключили Ирпень и Бучу.

Вчера в Киевской области вернули электроснабжение 31 населенному пункту
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК Київські електромережі

11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в 31 населенном пункте Киевской области.

По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, свет частично вернули в Ирпень и Бучу, а также в села Гавронщина, Тернопольское, Фасовочка, Бузовая, Гуровщина, Любимовка, Дмитровка, Капитановка, Мила, Петрушки, Ясногородка Бучанского района.

"В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Победа, Мрия", – добавил он.

Специалисты также подключили к электроснабжению газораспределительный пункт в селе Плоское.

Всего за прошедшие сутки свет вернули 4 600 семьям.

Сегодня, 12 апреля, энергетики планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Напомним, Бучанский район является одним из самых разрушенных роSSийскими оккупантами в Киевской области. Кроме поврежденных и уничтоженных жилых построек, там также необходимо восстанавливать объекты гражданской инфраструктуры.



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