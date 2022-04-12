Роскошные наряды и пожертвования для Украины: какой была свадьба сына Дэвида Бекхэма

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин женился на Николе Пельтц - дочери миллиардера Нельсона Пельтца. Праздник стоимостью 3 млн долларов не обошелся без благотворительности: молодожены призвали гостей жертвовать деньги на помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Metro пишет, что пара сотрудничала с гуманитарным агентством Care, и гостям звездной свадьбы предложили сделать пожертвования, чтобы помочь женщинам и девочкам, семьям и пожилым людям в Украине. Благотворительная организация оказывает неотложную помощь, включая продукты питания, воду, гигиенические наборы, психосоциальную поддержку и денежную помощь, информирует Апостроф .

Согласно Vogue, который эксклюзивно освещал свадьбу, родители невесты, модель Клаудия Хеффнер и миллиардер-бизнесмен Нельсон, также сделали "значительные" пожертвования для Украины.

После свадьбы была опубликована серия снимков молодоженов. На них можно рассмотреть наряды Бруклина и Николы, включая его черно-белый смокинг и ее роскошное платье от Valentino с плавным шлейфом и элегантными кружевными перчатками.

Свадьба состоялась в семейном доме Николы - особняке на берегу океана стоимостью 103 миллиона долларов, где было возведено несколько больших шатров. На ней присутствовало множество звездных гостей, включая Еву Лонгорию и участниц группы Spice Girls.