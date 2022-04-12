Бритни Спирс ждет ребенка - 40-летняя певица объявила о беременности

Американская исполнительница Бритни Спирс станет мамой в третий раз. О своей беременности она сообщила в блоге в Instagram.

Певица выложила пост, в котором рассказала подробнее, почему решила сделать тест на беременность. Бритни отметила, что набрала вес во время недавнего отпуска на Гавайях. После этого подумала, что у нее начались проблемы желудком. Однако возлюбленный артистки Сэм Асгари предположил, что она беременна, и оказался прав, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/britneyspears

"Я так похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, только для того, чтобы вернуть вес назад. Я подумала: "Боже, что случилось с моим желудком?". Мой муж сказал: "Нет, ты не беременна, глупышка". Я сделала тест на беременность... И... Ну что ж... У меня будет ребенок. Через 4 дня мой живот еще больше увеличился. Он растет! Если там двое, то я могу просто потерять их. Я очевидно не буду так часто выходить из дома из-за того, что папарацци будут зарабатывать на мне свои деньги, как они, к сожалению, уже делали... Это тяжело, потому что, когда я была беременна, у меня была депрессия. Женщины редко об этом говорят. Но в этот раз я буду заниматься йогой каждый день! И распространять много радости и любви", – поделилась Бритни.

У Спирс уже есть двое сыновей от прошлых отношений – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Мальчиков знаменитость родила в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Он получил опеку над сыновьями после развода с певицей, поскольку она была признана недееспособной.

Сейчас исполнительница в отношениях с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Она называет его мужем, хотя официально пара еще не зарегистрировала брак. Пара познакомилась в 2016 году во время съемок клипа Спирс Slumber Party. В сентябре в 2021 году младший на 12 лет избранник сделал предложение Бритни. Сэм и Бритни планировали отпраздновать свадьбу еще в прошлом году.