"За одну минуту потеряла всю семью": выжившие рассказали о кошмаре в Чернигове

"За одну минуту потеряла всю семью": выжившие рассказали о кошмаре в Чернигове

Выжившие жители Чернигова рассказали об ужасах, которые принес «русский мир» в их дом. Люди потеряли жилье, работу, а некоторые самое дорогое – семью.

Свидетельства о преступлениях роSSийских оккупантов опубликовал на своем YouTube-канале журналист Юрий Бутусов.

«В 4.10 утра роSSийский самолет сбросил на наш дом пять авиабомб. Три попало под дом, а две на крышу. В результате этого погибла семья из пяти человек: женщина, мужчина, девочка 13-ти лет и двое близняшек по три годика. Пять дней лежали под завалами, потому что постоянные обстрелы и спасатели не могли достать. Их привалило плитами – они с восьмого этажа оказались на седьмом. Похоронили их только 31 марта в общей могиле», - рассказала женщина.

Также она сообщила, что роSSийские солдаты ездили танками по кладбищу и могилам бойцов АТО. Кроме того, территория оказалась заминирована.

Еще одну семью в результате бомбежки взрывной волной выкинуло с шестого этажа. Мужчина погиб, женщина и ребенок находятся в больнице.

«Я думаю, что под завалами еще остались люди» - рассказала собеседница журналистов.

Другая жительница Чернигова сообщила, что в результате этого авианалета она за одну минуту потеряла всю свою семью.

«Тут до сих пор есть люди под завалами, не только моя семья погибла. Трусонуло нас, крики, шум, огонь. Мы выбрались и только потом увидели, что моих нет. Погибло пять человек: зять, сестра и трое детей - девочка и близнецы по три года», - рассказала несчастная женщина.


Катерина Петренко, politeka.net

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